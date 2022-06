Nuevos mangas para Ivrea España

La filial española de la Editorial Ivrea viene de unos días álgidos en materia de anuncio de nuevos títulos para su línea de manga.

En Julio, por ejemplo, lanzará el tomo único Amor, devoraré tu corazón, un manga josei que en Japón se conoce como Itoshii Anata no Kokoro wo Taberu. La autora se conoce simplemente como Tokei.

También en Julio se viene la serie Yofukashi no Uta, la actual obra del autor de Dagashi Kashi, Kotoyama. En España se va a publicar como Call of the Night (pareciera que Yofukashi no Uta no se puede traducir al castellano). Se trata de un manga que se está publicando actualmente en Japón, en las páginas de la Weekly Shônen Sunday de Shogakukan (el 17 de Junio sale el undécimo tomo recopilatorio) y que a partir de Julio tendrá adaptación al animé en la televisión nipona. La trama combina comedia, romance y vampiros.

Y otro anuncio para Julio es el del tomo único Hitorijime Boyfriend, un tomo único en el que la mangaka Arjj Memeko nos presenta la historia de amor entre Kensuke y Hasekura, dos muchachos del colegio secundario. Esta historia autoconcluisva daría pie más tarde a la serie Hitorijime My Hero, también a cargo de Arjj Memeko. Esta secuela, en la que al romance se le agregan elementos vinculados al crimen, se publica desde 2012 en Japón, en la revista Gateau de la editorial Ichijinsha, y cuenta con 13 tomos recopilatorios. Ivrea lanzará el primer tomo de Hitorijime My Hero en Agosto.

Como suele suceder, es probable que uno o varios de estos mangas tengan más adelante una edición argentina, a cargo de la misma editorial.