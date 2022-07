Nuevos mangas para Norma

La editorial catalana Norma anunció una nueva tanda de licencias que adquirió para renovar su línea de manga.

Estos son los títulos que llegarán muy pronto al mercado español:

Choujin X, de Sui Ishida (el autor de Tokyo Ghoul), es una serie de acción, comedia y drama con elementos sobrenaturales, que se está publicando aún hoy en Japón y lleva tres tomos recopilatorios. La editorial nos brinda un montón de detalles acerca del argumento:

«Al estudiante de segundo año de secundaria, Tokio Kurohara, le gusta holgazanear en clase. Sin embargo, a pesar de su actitud en la escuela, trabaja junto a su amigo de la infancia Azuma Higashi para combatir la injusticia que se está gestando en su ciudad. A diferencia de Tokio, Azuma es físicamente capaz y rara vez lucha contra los matones comunes que la pareja encuentra regularmente.

Sin embargo, hay peleas que ni siquiera Azuma escogerá. Los Choujins, seres sobrenaturales con poderes más allá de los simples mortales, son entidades que Tokio y Azuma evitan a toda costa. Un día, cuando un matón previamente derrotado regresa para vengarse, los dos se ven obligados a pelear. Incapaces de huir de su enemigo, el dúo se inyecta una droga que puede convertir a alguien en un Choujin. Si bien la dosis aparentemente no tiene ningún efecto físico en Azuma, a Tokio le crece un pico. Por temor a ser visto, Tokio ahora debe descubrir cómo ocultar su nueva identidad como Choujin. Pero parece que haya gente por ahí que está enfadada con el uso de la droga Choujin por parte de Tokio y Azuma, y no parecen querer quedarse callados al respecto».

Four Knights of the Apocalypse (Mokushiroku no Yonkishi) es un manga de aventuras con ambientación fantástica, a cargo de Nakaba Suzuki, el autor de The Seven Deadly Sins. Este manga también se sigue serializando en Japón, y acumula 7 tomos recopilatorios.

«Percival, un chico amable, vive con su abuelo en un lugar remoto llamado «Dedo de Dios». Sin embargo, el mundo no le permitirá vivir en paz. Un encuentro con un caballero misterioso cambia su destino y se revela un secreto impactante. El niño emprende un viaje interminable para vivir la fantasía de aventuras más esperada del mundo!»

Demon Slave (Mato Seihei no Slave) es otro manga de acción y aventuras, con drama, romance, elementos fantásticos, ecchi y harem. También es una serie abierta en Japón, con 10 tomos recopilatorios ya publicados. Los autores son el guionista Takahiro y la dibujante Youhei Takemura.

«La dimensión llena de demonios conocida como «Mato» se ha abierto para amenazar a la humanidad, y un tipo de árbol «melocotonero» que crece allí produce un fruto que confiere poderes especiales a quienes lo comen, dando a la humanidad una oportunidad de luchar, pero esto solo funciona en las mujeres. Posteriormente, como protectoras de la humanidad, las mujeres ascienden en el estatus social mientras que los hombres son relegados a ciudadanos de segunda clase que luchan por la ocupación básica y el reconocimiento.

Cue Yuuki Wakura, un astuto estudiante de último año de secundaria cuya hermana fue secuestrada durante un evento de Mato cinco años antes. Mientras lamenta las dificultades de la vida que pronto tendrá que enfrentar, un evento se abre ante él atrapándolo en el Mato. Inmediatamente es rescatado de los demonios por la Capitana Kyouka Uzen del Cuerpo Anti-Demonios, quien luego le confiere poderes como su «esclavo» que lo convierte en una poderosa bestia que acaba con los demonios».

Y hay más. También se sumarán al catálogo de la editorial el seinen de tres tomos Jiraishin Diablo de Tsutomu Takahashi, autor de títulos como Reverberación y Sidooh entre otros; el shôjo Sayonara Miniskirt de Aoi Makino, el romance Y aún así, eres muy dulce (Na no ni, Chigirakun ga Amasugiru) de Kujira Anan. Incluso se viene un título 100% humorístico como es El Mojigato (Nekonohii), una comedia para adultos creada por Q-rais, que también se está publicando actualmente en Japón y lleva acumulados tres tankoubons.

Y por si faltara algo, Norma sigue traduciendo al castellano títulos de manhwa (¿te acordás cuando acá pedíamos manga y nos daban manhwa?). El primero es La hija del emperador de Rino y Yunsul, basado en una exitosa novela coreana. El segundo es La emperatriz abandonada de iNa y Yuna, una historia en la que su protagonista tendrá una segunda oportunidad de cambiar su dramático destino.