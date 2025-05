One-shots en DC

DC también tiene algunos one-shots anunciados para Julio, que en una de esas pasan desapercibidos entre todas las series regulares (y sus infinitas portadas alternativas). A ver qué encontramos.

El crossover We Are Yesterday va a estar terminado para Julio, pero la rueda de los eventos no para nunca de rodar. En el especial Justice League: Dark Tomorrow, los guionistas Mark Waid y Marc Guggenheim nos presentan la puntita de un cataclismo temporal que va a crecer hasta volverse una amenaza central para el Universo DC. Hay que llenar el vacío que dejaron los Time Masters, y la Justice League arma un grupito de héroes desplazados desde distintos puntos de la línea temporal, entre los que están Batman Beyond, Gold Beetle y Helena Wayne. Estas nuevas Leyendas del Mañana serán la resistencia para que pasado, presente y futuro no colapsen, en esta especie de prólogo al próximo gran evento de la editorial. Dibuja Cian Tormey.

The Flash: Bad Moon Rising es un especial de 48 páginas en el que Alex Paknadel y Daniel Bayliss ponen el foco en los Rogues, en sus roles como generales de Eclipso. Pero además Flash va a sumar un nuevo y sorpresivo aliado.

Y finalmente, algo que a mí me encanta: una antología de 80 páginas con historias cortas autoconclusivas, esta vez centradas en la Familia Superman. El especial se titula DC´s Kal-El-Fornia Love y promete aventuras situadas en el estado de California. Supergirl tendrá un encuentro con John Constantine, Jon y Connor Kent protagonizan una historia en el bosque, Bizarro irrumpirá en la producción de un blockbuster de Hollywood y Superman y Lois se enfrentarán a un kaiju del Océano Pacífico en plenas vacaciones familiares. Por supuesto hay mucho más.

Entre los autores que participan se destacan Joshua Hale Fialkov, Brandon Thomas, Gerardo Sandoval, Meghan Fitzmartin, Juni Ba y Marcial Toledano.