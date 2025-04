Otro one-shot de Hellboy

Dark Horse anuncia para Agosto un nuevo one-shot de Hellboy and the B.P.R.D.: Professor Harvey is Gone. Una vez más, Mike Mignola nos lleva al pasado, a cuando Hellboy era un famoso investigador de misterios paranormales, esta vez en busca de un especialista en antigüedades desaparecido. Los dibujos estarán a cargo de Giuseppe Manunta.

Dice Mignola: «Me acordé de un argumento que le pasé hace un tiempo a Christopher Golden. El lo desarrolló como un cuento de Hellboy que apareció en la revista Weird Tales (The City in the Sea, Weird Tales nº 367). Pero eso fue un relato en forma de prosa, sin ilustraciones, y a mí me parecía que en la historia había momentos tremendamente visuales, por eso se me ocurrió que Giuseppe sería un dibujante ideal para traspasar esos momentos al papel».

​