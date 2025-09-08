Pandemonia en Argentina

Hotel de las Ideas publica la novela gráfica más reciente de Diego Agrimbau y Gabriel Ippóliti, con muy poquita diferencia respecto de la edición en Francia.

Dargaud la publicó en Febrero con el título de «Bienvenue a Pandemonia» (obviamente en tapa dura), mientras que en Argentina se llama simplemente «Pandemonia» y llega a las librerías y comiquerías en el formato de 80 páginas a todo color y en tapa blanda, a $ 22.000

La historia empieza cuando Uriaki Posta muere y aparece en el Infierno. No puede ser, tiene que haber un error. ¿Cómo va a ser condenado un gurú de la autoayuda con millones de adeptos? Pero es difícil hacer entrar en razones a la burocracia infernal, incluso con todos sus trucos de coaching. La situación también se le complica a Lucifer y su consejo de administración de príncipes demoníacos: millones de condenados empiezan a seguirlo a Uriaki, cuyo discurso resulta mucho más atractivo que el del capo del Averno.

Una sátira feroz, a cargo de una dupla infalible.