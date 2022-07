Paul Cornell tira magia

Hoy se publica en Estados Unidos el nuevo trabajo del guionista británico Paul Cornell. Se trata de una novela gráfica de 128 páginas, dibujada por su compatriota Steve Yeowell y editada por Legendary Comics.

Promocionada como «la comedia que hará realidad todos tus deseos», Three Little Wishes nos cuenta la historia de Kelly Castleton, una abogada especialista en contratos terriblemente detallista, minuciosa y estructurada… hasta el día que -en un rapto de espontaneidad- se topa con una magia ancestral: Oberon, el rey de las hadas, es liberado de su prisión encantada y se pone al servicio de Kelly, con el poder de cambiarlo todo y un regalo único: hacer realidad tres de sus deseos. ¿Qué pedimos? ¿La paz mundial? ¿Recuperar a su ex? Seguramente alguien tan cerebral va a poder deducir la salida de este entuerto… o no.