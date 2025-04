Predator contra todos

Empezó tranqui, con una pica entre cazadores, en el one-shot Predator vs. Wolverine. Después la cosa escaló a una batalla entre dinastías en Predator vs. Black Panther y derivó en un ataque sanguinario a toda una ciudad en Predator vs. Spider-Man. Ahora se viene un gran final para esta epopeya, un despelote global entre los héroes del Universo Marvel y un ejército entero de los máximos depredadores de la galaxia.

Predator Kills the Marvel Universe es una miniserie de cinco episodios que se lanza en Agosto, a cargo del mismo guionista que escribió los tres one-shots, Benjamin Percy, junto a Marcelo Ferreira, el dibujante del one-shot contra Spider-Man. En la miniserie se van a revelar los funestos planes que tienen los Predators para nuestro planeta: convertirlo en una reservación de caza. Un Rey Predator, potenciado por un nuevo arsenal basado en el vibranium y la ayuda de un inesperado aliado humano, lanza una invasión total, a la que tendrán que oponerse -entre otros- los Avengers, los Fantastic Four y los X-Men.

Se viene una guerra salvaje, a todo o nada, y como esto NO es parte de la continuidad canónica de Marvel, acá cualquiera puede morir de las maneras más escalofriantes.

