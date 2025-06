Premio para Gou Tanabe

Desde 1987, los miembros de la Horror Writers Association se reúnen una vez por año para dar a conocer los ganadores de los Premios Stoker, que destacan a lo mejor de la producción del año anterior en materia de terror y fantasía dark.

Este año no fue la excepción, aunque si una novedad, porque es la primera vez que un autor japonés se impone en la categoría Logro Superlativo en una Novela Gráfica. De todos los comics de terror publicados en EEUU en 2024, la Asociación eligió a H. P. Lovecraft’s The Call of Cthulhu, en la versión del asombroso Gou Tanabe.

Esta adaptación se dio a conocer en EEUU a través de Dark Horse y en nuestro país a través de Planeta. Merecidísimo galardón para un autor que ya llegó con total comodidad al status de Genio del Noveno Arte.