Premio para Shimazaki

El manga Heiwa no Kuni no Shimazaki he fue noticia la semana pasada porque se empezó a publicar en Argentina, de la mano de la editorial Ivrea, con el título de «Shimazaki en la Tierra Pacífica».

Y hoy vuelve a dar que hablar, porque resultó ganador en la octava edición del Premio Takao Saito, que se otorga en Japón desde 2017, año en que se conmemoró el cincuentenario de Golgo 13, el personaje más famoso del legendario pionero del gekiga.

Gôten Hamada y Takeshi Seshimo empezaron a serializar este manga en 2022, en la revista Morning, de la editorial Kodansha. Cuenta la historia de Shingo Shimazaki, quien fuera secuestrado de niño por una organización terrorista, que lo entrenó para convertirlo en uno de sus soldados. 30 años después, logra escapar de la organización y volver a su pueblo natal en Japón, a intentar (con poco éxito) vivir una vida pacífica.

Los autores se hicieron acreedores a una estatuilla con la imagen de Golgo 13, emblema de este premio, y de la nada despreciable suma de 500.000 yenes. El 14 de Enero se realiza la ceremonia de entrega de los premios.

Si todavía no estabas decidido a comprar la edición nacional de Shimazaki en la Tierra Pacífica, por ahí esto te mete un par de fichas…

​