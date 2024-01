Premios en Francia

Como cada año, este último fin de semana tuvo lugar en Francia el famoso Festival Internacional de Comic de Angoulême y es hora de contarte quiénes ganaron los premios en las diferentes categorías en esta edición 2024.

Fauve d’Or al Mejor Álbum: Monica, de Daniel Clowes.

Premio Especial del Jurado: Hanbok, de Sophie Darcq (L’Apocalypse).

Premio a la Mejor Serie: The nice house on the lake, de James Tynion IV y Álvaro Martínez (Urban Comics).

Premio Revelación: L’homme gêné, de Matthieu Chiara (L’Agrume Éditions).

Premio del Público France Télévisions: Des maux à dire, de Bea Lema (Sarbacane).

Fauve Polar SNCF (a la Mejor Obra de Género Negro): Contrition, de Carlos Portela y Keko (Denoël Graphic).

Premio del Patrimonio: Quatre Japonais à San Francisco (1904-1924), de Henry Yoshitaka Kiyama (Onapratut/Le Portillon).

Éco-Fauve RAJA: Frontier, de Guillaume Singelin (Label 619/Rue de Sèvres).

Premio de la bande dessinée alternativa: revista Aline. Colectivo (Ik Ben Aline)

Premio Fauve des Lycéens (otorgado por los estudiantes de secundaria): Le Visage de Pavil, de Jeremy Perrodeau (Éditions 2024).

Premio Goscinny al Mejor Guion: Julie Birmant por Dalì Vol.1. Avant Gala (Dargaud).

Fauve premio Jeunesse: L’incroyable Mademoiselle Bang, de Yoon-sun Park (Dupuis).

Premio Especial del Jurado Jeunesse: ex aequo entre Bâillements de l’après-midi, de Shin’Ya Komatsu (Imho) y Les Petites Reines, de Magali Le Huche (Sarbacane).

Además, se ha otorgado el Fauve d’Honneur a Moto Hagio y el Grand Prix d’Angoulême 2024 a Posy Simmonds, quien presidirá el festival el año que viene.