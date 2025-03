Primavera en otoño

Primavera Revólver anuncia para las próximas semanas dos libros interesantísimos de autores clásicos argentinos.

En primer lugar, tenemos Historia de la Vida de Arcabuz, una historia en tono picaresco escrita por el genial Carlos Trillo y con dibujos de Fabián Slongo. Esto se publicó allá por 1994 en la revista D´Artagnan, y claramente merecía un rescate.

Contadas por él mismo, las aventuras de Juan Santillán Gomara (a quien todos llaman “Arcabuz” porque es duro, veloz, y deja heridas a su paso) se despliegan para captar la asombrada atención de Asmodeo de la Cerda, un escritor que pretende emular a Quevedo y Cervantes escribiendo a partir de los relatos de Arcabuz la gran obra que lo hará célebre por siempre jamás. Arcabuz no puede asegurar que las historias que cuenta hayan sucedido en verdad, pero ni él ni Asmodeo se preocupan por eso: ¿qué importa si es real o no, mientras sea una buena historia?

El libro, con 72 páginas en blanco y negro, va a salir a la venta a $ 9000.

Y además tenemos edición argentina para Dago: Polichinela y el Diablo, una aventura del famoso justiciero creado por Robin Wood y Alberto Salinas, que tiene la particularidad de ser la única dibujada por el legendario Lito Fernández.

El guion corre por cuenta de Néstor Barron y nos cuenta la historia de un joven que -en el improvisado escenario de una plaza- representa con sarcástica acidez la tragicomedia de su pueblo. La gente asiste a la actuación para reirse de los poderosos que el muchacho ridiculiza (reírse de ellos es la única reivindicación que tienen a su alcance). Y también para indignarse porque, representadas en clave de farsa, las injusticias que padecen se hacen aún más evidentes y violentas. Los poderosos, por supuesto, no ríen. No tienen humor para tolerar la crítica. De hecho, intentan acallarla. Ese es el punto en el que el arte deja de ser diversión y se convierte en motor que impulsa la rebelión. Y si al descontento de esa gente se suma Dago, no hay dudas de que el escenario va a temblar…

Este undécimo tomo de Dago publicado por Primavera Revólver va a salir a la venta a $ 10.000.