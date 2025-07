Punisher, más brutal

Tras el lanzamiento de Marvel Knights: The World to Come, a cargo de los míticos Joe Quesada y Christopher Priest, quedaba abierta la puerta para empezar a expandir el universo de los Marvel Knights, y eso es lo que va a suceder en Octubre, cuando llegue la nueva serie de Punisher.

Marvel Knights: Punisher tendrá guiones de uno de los fundadores de la línea Marvel Knights de los ´90, nada menos que Jimmy Palmiotti, y dibujos del consagrado Dan Panosian. Los autores prometen un Punisher más salvaje y más brutal, y el guionista además declara: «La magia de Marvel Knights siempre fue la de una narrativa sin miedos y un talento en estado puro. Ahora voy a poder llevar al Punisher a un territorio brutal, inexplorado, junto al increíble Dan Panosian. No solo vamos a revisitar a Frank Castle: vamos a hacer estallar todo lo que vos creías saber sobre él».