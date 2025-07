Quino cambia de casa

En Ediciones De la Flor, Quino no era un autor más. No solo tenía un contrato mejor que el de los otros autores (probablemente entre los mejores de toda la industria editorial argentina), sino que además era un miembro más de la familia. Quino y De la Flor no eran exactamente lo mismo, pero casi.

Sin embargo, tras la muerte del maestro, sus sobrinos heredaron -entre otras cosas- los derechos sobre su catálogo de publicaciones y ahora decidieron que sea Penguin Random House la editorial encargada de editar a Quino en todo el mundo.

A partir de hoy, Ediciones de la Flor se despide de su autor más emblemático, quien los eligiera como su casa, hace ya 55 años. Duro golpe para la editorial tradicionalmente más vinculada al humor gráfico argentino. En su comunicado oficial, De la Flor dice «Tenemos la certeza de que la historia mantendrá indisolublemente unidos nuestros nombres, como hasta ahora». Y sí, por más fuerza que tenga Penguin en el mercado, hacen falta años y años para publicar todo el material de Quino que de a poquito fue lanzando (e incluso rescatando de entre los archivos del maestro) la editorial que hoy dirige Kuki Miler.