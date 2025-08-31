Regresos en Image

Image anuncia para Noviembre dos regresos.

Por un lado, Kieron Gillen y Stephanie Hans vuelven al universo de Die, la serie que tuvo tres nominaciones a los Premios Hugo, con una saga llamada Die Loaded. Se trata de una nueva historia de un juego de dark fantasy que salió horrorosamente bien y maravillosamente mal. Un año después de su regreso del mundo del juego infernal, los jugadores se reúnen para el velatorio de Chuck. Ya no quieren saber más nada con el juego. Pero el juego todavía no terminó con ellos. Es hora de tirar dados por la iniciativa… y ver quién muere esta vez.

Y también se cumplió la amenaza de Rob Liefeld: el año pasado aseguró que en 2025 íbamos a tener nuevos comics de Youngblood y en Noviembre se viene el nº1 de una nueva serie que lo tiene como guionista y dibujante, para beneplácito de esa ínfima secta de fans que aún hoy lo idolatra. La historia empieza con una crisis en el Pacífico, donde aparece una misteriosa nave. El equipo entra en acción y se revela un enemigo letal.

​