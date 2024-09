Revancha para Shiro Usazaki

Y así, como quien no quiere la cosa, pasaron cuatro años del escandaloso final de Act-Age, aquel manga que se cortó de manera intempestiva y prematura, cuando empezaron a llover denuncias contra su guionista, Tatsuya Matsuki, quien resultó ser un poco «manolarga» cuando interactuaba con sus fans menores de edad. Los delitos del guionista mancharon también a la dibujante, la talentosa Shiro Usazaki, que de golpe se quedó sin su serie en las páginas de la Shônen Jump.

Pero finalmente, el lunes la Jump le dio revancha a Usazaki, que presentó su nuevo manga, ahora con los guiones a cargo de Osamu Nishi, conocido como autor integral de Iruma-kun: En La Escuela De Demonios. La nueva serie se titula Madan no Ichi (o Ichi the Witch para el mercado internacional), y se presentó en el 41º número de este año de la Shônen Jump. Como es costumbre, el primer capítulo incluyó algunas páginas a todo color.

El argumento no me puede entusiasmar menos: otra de hechiceros buenos y malos que combaten entre sí con un protagonista joven que obviamente va a resultar ser el más poderoso y el más poronga. Pero me alegra mucho que Shiro Usazaki esté de vuelta, porque no se merecía pagar tan caras las cagadas que se mandó Tatsuya Matsuki.