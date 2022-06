Rock & zombies & Risso

En Septiembre se viene DC Horror Presents: Sgt. Rock vs. The Army of the Dead, una miniserie de seis episodios con la particularidad de estar escrita por el mítico Bruce Campbell, el actor fetiche de Sam Raimi, que reapareció hace poco con un cameo genial en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Campbell ya había incursionado en la historieta hace unos años, cuando adaptó a este medio el film The Man with the Screaming Brain, para Dark Horse, y seguramente escribió alguna cosita más.

Esta vez nos trae una historia ambientada en Europa, en la Segunda Guerra Mundial, y protagonizada por el Sgt. Rock, uno de los pocos personajes no superheroicos surgidos en DC en los años ´50 que al día de hoy conserva una cierta hinchada y una cierta presencia en el canon de la editorial. En esta saga veremos cómo el capo de la Easy Company se las ingenia para derrotar a soldados nazis convertidos en zombies por un suero desarrollado por Adolf Hitler y sus malignos científicos.

Y lo más lindo: el dibujante de esta orgía de violencia y horror no es otro que el maestro argentino Eduardo Risso, que nunca había puesto su lápiz al servicio del Sgt. Rock, pero que es sin duda una gran elección a la hora de dibujar esta historia. Ojalá el guion de Campbell esté a la altura de la magia que seguramente desplegará Risso en esta serie.