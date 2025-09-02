Saracino, Alcatena y Lovecraft

​»La búsqueda onírica de la desconocida Kadath» es una adaptación del cuento de Howard P. Lovecraft, llevada a cabo por el guionista Luciano Saracino y el dibujante Quique Alcatena, de manera exclusiva para el sello W Editores de Utopia Editorial, que la había anunciado para 2023 y finalmente la acaba de publicar.

A lo largo de 96 páginas, la historia nos sumerge en un universo de ensueño, donde la realidad y la fantasía se entrelazan para crear un mundo lleno de misterios y enigmas. La premisa fundamental de Lovecraft, que las leyes humanas no tienen valor en el universo ilimitado en lo espacial y lo temporal, se encuentra presente en esta obra. La adaptación de Saracino y Alcatena nos lleva de la mano por este universo fantástico, con un dibujo magistral que nos sumerge en cada uno de los mundos que visita Carter.

Además, la obra incluye un prólogo del experto en Lovecraft, Alberto Laiseca, que nos introduce en el mundo del autor y su obra. Ya se consigue en comiquerías a $ 18.000.