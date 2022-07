Se entregaron los Eisner

Como cada año, la San Diego Comic Con fue escenario de una nueva ceremonia de entrega de los prestigiosos Premios Eisner, esta vez para premiar a lo mejor de la producción 2021.

DC e Image eran los que más nominaciones tenían y, casi predeciblemente, fueron los que más galardones se llevaron.

Te invitamos a repasar los ganadores en las categorías más importantes (y a cotejar con los artículos de Matías Depettris en Maldito Mainstream para asombrarte con el ojo implacable del Chaco para elegir los títulos que recomienda):

Mejor Historia Corta: «Funeral in Foam,» por Casey Gilly y Raina Telgemeier, en You Died: An Anthology of the Afterlife (Iron Circus)

Mejor Número Autoconclusivo: Wonder Woman Historia: The Amazons, por Kelly Sue DeConnick y Phil Jimenez (DC)

Mejor Serie Regular: empate entre Bitter Root, por David F. Walker, Chuck Brown y Sanford Greene (Image) y Something Is Killing the Children, por James Tynion IV y Werther Dell’Edera (BOOM! Studios)

Mejor Serie Limitada: The Good Asian, por Pornsak Pichetshote y Alexandre Tefenkgi (Image)

Mejor Serie Nueva: The Nice House on the Lake, por James Tynion IV y Álvaro Martínez Bueno (DC Black Label)

Mejor Publicación Infantil (hasta 8 años): Chibi Usagi: Attack of the Heebie Chibis, por Julie y Stan Sakai (IDW)

Mejor Publicación Infantil (9-12 años): Salt Magic, por Hope Larson y Rebecca Mock (Margaret Ferguson Books/Holiday House)

Mejor Publicación Juvenil (9-12 años): The Legend of Auntie Po, por Shing Yin Khor (Kokila/Penguin Random House)

Mejor Publicación Humorística: Not All Robots, por Mark Russell y Mike Deodato Jr. (AWA Upshot)

Mejor Antología: You Died: An Anthology of the Afterlife, editado por Kel McDonald y Andrea Purcell (Iron Circus)

Mejor Obra Basada en Hechos Reales: The Black Panther Party: A Graphic History, por David F. Walker y Marcus Kwame Anderson (Ten Speed Press)

Mejor Álbum Gráfico (nuevo): Monsters, por Barry Windsor-Smith (Fantagraphics)

Mejor Álbum Gráfico (recopilación): The Complete American Gods, por Neil Gaiman, P. Craig Russell y Scott Hampton (Dark Horse)

Mejor Edición Estadounidense de Material Extranjero: The Shadow of a Man, por Benoît Peeters y François Schuiten, traducción por Stephen D. Smith (IDW)

Mejor Edición Estadounidense de Material Extranjero (Asia): Lovesickness: Junji Ito Story Collection, por Junji Ito, traducción por Jocelyne Allen (VIZ Media)

Mejor Guionista: James Tynion IV, por House of Slaughter, Something Is Killing the Children, Wynd (BOOM! Studios); The Nice House on the Lake, The Joker, Batman, DC Pride 2021 (DC); The Department of Truth (Image); Blue Book, Razorblades (Tiny Onion Studios)

Mejor Autor Integral: Barry Windsor-Smith, por Monsters (Fantagraphics)

Mejor Dibujante o Equipo de Dibujante/ Entintador: Phil Jimenez, por Wonder Woman Historia: The Amazons (DC)

Mejor Dibujante Multimedia: Sana Takeda, por Monstress (Image)

Mejor Portadista: Jen Bartel, por Future State Immortal Wonder Woman #1 & 2, Wonder Woman Black & Gold #1, Wonder Woman 80th Anniversary (DC); Women’s History Month variant covers (Marvel)

Mejor Colorista: Matt Wilson, por Undiscovered Country (Image); Fire Power (Image Skybound); Eternals, Thor, Wolverine (Marvel); Jonna and the Unpossible Monsters (Oni)

Mejor Letrista: Barry Windsor-Smith, por Monsters (Fantagraphics)

Mejor Webcomic: Lore Olympus, por Rachel Smythe (WEBTOON)

Y en los premios especiales, fuera de competencia, se destacan estos rubros.

El Premio Bill Finger a la Excelencia en la Escritura de Comics fue para Bob Bolling (famoso sobre todo por su serie Little Archie) y para Don Rico (co-creador de Black Widow, entre otras cosas).

Una vez más, el Premio Russ Manning al Autor Revelación quedó en Argentina: esta vez se lo llevó muy merecidamente nuestro compatriota y amigo Luciano Vecchio.

Finalmente, se incorporaron al Salón de la Fama los siguientes autores y autoras:

Marie Duval, Rose O’Neill, Max Gaines, Mark Gruenwald, Alex Niño, P. Craig Russell, Howard Chaykin, Kevin Eastman, Larry Hama, Moto Hagio, David Mazzucchelli y Grant Morrison.