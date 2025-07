Se entregaron los Eisner

Una vez más, en la San Diego Comic Con se entregaron los Will Eisner Comic Industry Award (los Premios Eisner, para los amigos) y estos son los ganadores en las principales categorías.

Mejor Historia Corta: “Spaces”, por Phil Jimenez, in DC Pride 2024 nº1 (DC)

Mejor One-Shot o Episodio Unitario: The War on Gaza, por Joe Sacco (Fantagraphics)

Mejor Serie Regular: Santos Sisters, de Greg & Fake, Graham Smith, Dave Landsberger y Marc Koprinarov (Floating World)

Mejor Serie Limitada: Zatanna: Bring Down the House, de Mariko Tamaki y Javier Rodriguez (DC)

Mejor Serie Nueva: Absolute Wonder Woman, de Kelly Thompson y Hayden Sherman (DC)

Mejor Publicación para Primeros Lectores: Hilda and Twig Hide from the Rain, de Luke Pearson (Flying Eye)

Mejor Publicación para Chicos: Plain Jane and the Mermaid, de Vera Brosgol (First Second/ Macmillan)

Mejor Publicación para Adolescente: Lunar New Year Love Story, de Gene Luen Yang y LeUyen Pham (First Second/Macmillan)

Mejor Publicación Humorística: Processing: 100 Comics That Got Me Through It, de Tara Booth (Drawn & Quarterly)

Mejor Antología: Godzilla’s 70th Anniversary, coordinada por Jake Williams y otros (IDW)

Mejor Novela Gráfica: Lunar New Year Love Story, de Gene Luen Yang y LeUyen Pham (First Second/Macmillan)

Mejor Adaptación: The Road, de Cormac McCarthy, adaptada por Manu Larcenet (Abrams)

Mejor Edición de Material Extranjero: The Jellyfish, de Boum, traducido por Robin Lang y Helge Dascher (Pow Pow Press)

Mejor Edición de Material Extranjero- Asia: Tokyo These Days, vols. 1–3, de Taiyo Matsumoto, traducido por Michael Arias (VIZ Media)

Mejor Publicación Periodística: The Beat, coordinada por Heidi MacDonald and others, https://www.comicsbeat.com

Mejor Libro Sobre comics: Tell Me a Story Where the Bad Girl Wins: The Life and Art of Barbara Shermund, de Caitlin McGurk (Fantagraphics)

Mejor Comic Digital: My Journey to Her, de Yuna Hirasawa (Kodansha)

Mejor Webcomic: Life After Life, de Joshua Barkman, https://falseknees.com/comics/24ink1.html (False Knees)

Best Guionista: Gene Luen Yang, Lunar New Year Love Story (First Second/Macmillan)

Mejor Autor Integral: Charles Burns, Kommix (Fantagraphics); Final Cut (Pantheon); Unwholesome Love (co-published with Partners & Son)

Mejor Dibujante: Bilquis Evely, Helen of Wyndhorn (Dark Horse)

Mejor Ilustrador: Eduardo Risso, The Blood Brothers Mother (DSTLRY)

Mejor Portadista: Tula Lotay, Groupies (Comixology Originals), Helen of Wyndhorn #1, Count Crowley: Mediocre Midnight

Para ingresar al Hall of Fame, los jueces eligieron a Peter Arno, Gus Arriola, Steve Bissette, Wilhelm Busch, Lucy Shelton Caswell, Philippe Druillet, Phoebe Gloeckner, Richard “Grass” Green, Rea Irvin, Jack Kamen, Joe Maneely, Shigeru Mizuki, Bob Oksner, Bob Powell, Joe Sacco, Bill Schanes, Steve Schanes, Ira Schnapp, Phil Seuling. Frank Stack y Angelo Torres.

Por su parte, la votación abierta favoreció a Kyle Baker, Eddie Campbell, Roz Chast, Dan Clowes, Junji Ito, Todd Klein y John Romita, Jr.

El premio Bob Clampett a la Labor Humanitaria fue para L.A. Strong, un comic benéfico editado por Mad Cave Studios. El premio Russ Manning al Autor Revelación se lo llevó Richard Blake, el premio Bill Finger a la Excelencia en Guiones de Comics lo compartieron Don Glut y Sheldon Mayer, el Spirit of Comics, que reconoce la labor de las comiquerías, este año fue para Akira Comics, de Madrid, España.