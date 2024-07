Se recupera Buscavidas

30 años después de la última vez que se publicó en nuestro país, hoy sale a la venta una nueva edición de Buscavidas, el clásico inmortal de Carlos Trillo y Alberto Breccia, en un tomo integral co-editado por Sector Editorial y Doeyo Editor.

El libro ofrece 112 páginas en blanco y negro, un prólogo de Fernando García, algunos bocetos de la obra y un epílogo de Javier Doeyo. Esta nueva edición incluye la historia Caleidoscopio (homenaje a H. G. Oesterheld que propicia el encuentro con los protagonistas de Mort Cinder).

Publicada originalmente entre 1981 y 1984 en la revista SuperHum®, Buscavidas consiste en una serie de historias autoconclusivas que proponen un despiadado descenso al inconsciente colectivo de una generación en zozobra. ¿Para qué vivir la vida propia si hay tantas sueltas por ahí? Eso se pregunta Buscavidas, extraño recolector de confidencias siempre dispuesto a escuchar las historias que atormentan al prójimo. Bien sea en trenes, bares, anticuarios o barrios pobres, muestra un especial talento para localizar a los protagonistas de anécdotas y desventuras que cataloga y archiva en su particular biblioteca, testimonio de una humanidad triste y desesperada.

Si no tenés este clásico fundamental de la historieta argentina en tu biblioteca, no lo dudes: desembolsá $ 15.000 y saldá esa deuda con vos mismo. No te vas a arrepentir.