Se relanza Batman

La serie actual de Batman, que se iniciara con un nº1 allá por 2016, va a llegar a su fin a mediados de este año, para ser reemplazada por una nueva serie de Batman (la cuarta), cuyo primer número llegará a las bateas en Septiembre y será -sin ninguna duda- el comic book más vendido de 2025 en EEUU.

Cerrar una serie de Batman y relanzarla no es algo que suceda todos los días, pero esta vez DC juntó a un equipo creativo tan zarpado, que ameritaba subir la apuesta. La nueva serie va a contar con guiones de Matt Fraction (quien hacía muchos años que no se embarcaba en una serie mensual para una editorial de las Big Two), y dibujos del astro español Jorge Jiménez.

Se vienen cambios en el traje superheroico de Bruce Wayne (que tendrá nuevo diseño y el regreso de los colores azul, gris y amarillo), en el estilo arquitectónico de la ciudad que defiende, y en los bati-chiches que utiliza, empezando por el Batmobile.

De los argumentos, todavía no se sabe absolutamente nada, pero bueno… faltan más de seis meses para que salga el nº1… Ya habrá nuevos anuncios a su debido tiempo.