Se relanza Black Panther

La serie mensual de Black Panther que escribe John Ridley (a la que le dedicamos hace no mucho un Maldito Mainstream) se termina en el nº15, con la partida del guionista. Pero por supuesto esto no marca el final de las aventuras de T´Challa y el mundo de Wakanda. Al toque, en Junio, Marvel lanza un nuevo nº1 de Black Panther (el enésimo), esta vez a cargo de la guionista Eve L. Ewing y el dibujante Chris Allen.

Dijo la guionista: «Cuando me junté a conversar con Will Moss, el coordinador de Black Panther, y me enteré dónde y cómo va a terminar la etapa de Ridley, estallé de risa. Sin spoilear, el statu quo va a quedar un poquito patas para arriba. Pero siempre creí que lo divertido de escribir a estos personajes es no ignorar por completo ni deshacer lo que hicieron tus antecesores, ni tampoco simplemente continuar sus líneas argumentales. Es tomar las riendas desde el punto en que te dejan la historia, y aceptar el desafío de hacerla propia».

Ewing califica a Ta-Nehisi Coates como «amigo, mentor, y en buena medida responsable de que me dedique a escribir comics», lo cual nos permite sospechar que su Black Panther va a ir más para el lado que exploró Coates que para donde lo estaba llevando Ridley.