Se relanza Fantastic Four

En Junio llega a su fin el arco actual de Fantastic Four, una saga larguísima y compleja, manejada con mano maestra por Ryan North, un guionista que resultó ideal para esta serie. Y se viene también la nueva película, así que es un buen momento para relanzar el título con un nuevo nº1.

En Julio se publica el primer número de la nueva serie, con más páginas que los habituales, combates, sorpresas, y la llegada de un dibujante de primera línea (algo que Fantastic Four no tiene hace muchos años) como es el maestro Humberto Ramos.

La nueva serie promete poner a prueba el aguante de los Fantastic Four al embarcarlos «como nunca antes» en aventuras por el tiempo, el espacio, la ciencia y la condición humana. El primer arco está vinculado al evento One World Under Doom (también capitaneado por North) y el cuarteto debe confrontar con su enemigo de siempre… para terminar divididos, y varados en distintas eras de la historia, una más peligrosa que la otra. Reed, Johnny, Ben y Sue deberán pelear cada uno por su lado para sobrevivir. La esperanza pasa por encontrar la Forever Stone: una masa de granito densa, que resulta ser una de las piedras más longevas del planeta y que -mediante una combinación de oscuridad y pura suerte geológica- se mantuvo intacta y accesible durante casi toda la historia del planeta.

Gran oportunidad para volver a engancharse con una serie que lleva años muy arriba, pero a la que no mucha gente le da la pelota que merece.