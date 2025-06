Se suman más team-ups

Marvel reveló que el Deadpool/ Batman que se viene en Septiembre no va a ofrecer un solo team-up con personajes de la Distinguida Competencia… ¡sino cuatro!

Dentro del mismo one-shot, además del encuentro entre el mercenario bocón y el caballero de la noche, vamos a tener un encuentro entre Daredevil y Green Arrow (a cargo de Kevin Smith y Adam Kubert), Captain America y Wonder Woman (por Chip Zdarsky y) Terry Dodson, y Jeff the Land Shark y Krypto (a cargo de Kelly Thompson y Gurihiru).

La idea no está mal, pero el team-up Daredevil/ Green Arrow da -como mínimo- para una novela gráfica de 80 páginas (sobre todo con esos autores) y la dupla Captain America/ Wonder Woman directamente da para una serie mensual, abierta hasta el infinito. Ah, tuve que googlear a ver quién es Jeff the Land Shark, porque no lo había oído nombrar en mi puta vida…