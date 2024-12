Se termina Team-Up Mission

El sábado que viene se va a publicar en Japón el segundo número con fecha 2025 de la revista Saikyo Jump, donde se va a dar a conocer el final de My Hero Academia: Team Up Mission, el popular spin-off de My Hero Academia. El último episodio va a contar con algunas páginas a color, y se supone que la serie completa va a estar compilada en ocho tomos.

Publicada en Argentina por Ivrea, Team-Up Mission se empezó a serializar en 2019 y se supone que hay que empezar a leerla en paralelo con el Vol.11 de My Hero Academia, ya que explora las consecuencias del retiro forzado de All Might. El dibujante de Team-Up Mission es Yoko Akiyama, quien trabaja sobre ideas de Kôhei Horikoshi, el creador de la serie original.