Shinya Shima está de vuelta

El jueves 13 se dio a conocer en Japón, en las páginas de la revista Comic Beam (de la editorial Kadokawa), el primer episodio de 9 Banme no Utsuro – Void: No. Nine, la nueva serie de Shinya Shima.

En esta historia de aventura y ciencia ficción, que se desarrolla en un universo futurista, nueve personas parten en busca de reliquias del mundo antiguo.

Poco conocido en Latinoamérica, Shinya Shima es el autor de un manga policial bastante difundido a nivel global llamado Lost Lad London, y además fue guionista de un manga de Star Wars: The High Republic. Ojalá se lo empiece a descubrir en nuestro idioma, porque estéticamente es increíble.