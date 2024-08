Shiva contra todas

DC anuncia para Noviembre dos series en las que tiene un rol importantísimo Lady Shiva, la artista marcial más letal de ese universo.

Por un lado, un equipo creativo de lujo, integrado por Tom King y Ryan Sook, trabaja en la miniserie de seis episodios titulada Black Canary: Best of the Best, en la que la heroína del chillido sónico se va a enfrentar a Shiva en el duelo definitivo, para dejar en claro de una buena vez quién es la mejor luchadora cuerpo a cuerpo del mundo. Se viene el combate del milenio, un festival de piñas y patadas como nunca antes se vio, y para salir entera, Dinah va a tener que poner todo, y recibir entrenamiento y consejos de los mejores combatientes del universo, entre ellos Batman, Wildcat, y su mamá, la Black Canary original.

Y por el otro lado, la mejor Batgirl de la historia, Cassandra Cain, festeja los 25 años de su primera aparición con una nueva serie regular, también anunciada para Diciembre, a cargo de Tate Brombal y Takeshi Miyazawa, dentro de la movida DC All-in. Para esta nueva colección, Cassandra va a tener muy cerca a su mamá, la imbatible Lady Shiva, en una aventura en la que buscarán verdad, justicia y venganza mientras reparten patadas como solo ellas pueden hacerlo. Brombal promete indagar en la psiquis de una de las mejores luchadoras de Gotham y en la compleja relación con su madre, con secretos que salen a la luz, drama familiar y artes marciales al recontra-palo.