Shredder se corta solo

​IDW anuncia para Agosto el nº1 de una serie regular que lleva por título TMNT: Shredder. El más icónico enemigo de las Teenage Mutant Ninja Turtles va a protagonizar la colección, a cargo del guionista Dan Watters y el dibujante italiano Michele Bandini. La consigna es seguir a Oroku Saki en su lucha por recuperar el poder sobre el hampa de New York, esta vez sin el respaldo del Foot Clan,

El villano ya había protagonizado una miniserie en 2019 (Shredder in Hell, escrita y dibujada por el gran Mateus Santolouco) pero llevaba mucho tiempo sin aparecer en los comics. De hecho no lo había hecho nunca desde que Jason Aaron y compañía relanzaron la serie principal de las TMNT el año pasado. Este será su debut en la nueva etapa de los comics de las Tortugas. Y si bien Santolouco esta vez no va a ser de la partida, aportó diseños para renovar el look del personaje principal y va a dibujar portadas alternativas para varios números de la serie.