Siempre hay más Hellboy

Dark Horse anuncia para Noviembre una nueva miniserie de Hellboy and the B.P.R.D., co-escrita por Mike Mignola y Rob Williams, y con dibujos de Laurence Campbell.

Son solo dos episodios, bajo el título «The Ghost Ships of Labrador», en los que Hellboy y su equipo van a investigar un pueblo copado por fantasmas y se encuentran con un problema mucho mayor, cuando un agente del B.P.R.D. desaparece en medio del caos paranormal.

Tanto Campbell como Williams (de recordado paso por el Suicide Squad de DC) venían de colaborar con Mignola en una saga ambientada en el universo de Hellboy, titulada The Sword of Hyperborea, que tuvo muy buena repercusión crítica. Ahora los veremos regresar a este universo para una nueva aventura de los personajes creados por Mignola hace más de 30 años.