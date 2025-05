Sigue el Festival

La editorial Delcourt anuncia para Junio dos nuevos álbumes de Donjon: Parade, la serie ambientada en el universo de La Mazmorra, pero básicamente en joda y fuera de continuidad. Una vez más se trata de álbumes más finitos que los habituales, de apenas 32 páginas. Veamos de qué tratan.

En el Vol.11 llama la atención que no participan ni Joann Sfar ni Lewis Trondheim, los creadores/ curadores de este universo. El único autor acreditado es Thibaut Soulclé. El título es Éternel repos (reposo eterno) y el argumento se dispara cuando Cavalérus de Cavallère, un primo lejano del Guardián y gurú de una secta numerosa, decide morirse en la Mazmorra, cuna de su familia. Esto no le causa mucha gracia a Herbert, quien supone que no va a estar bueno ser invadido por una horda de fanáticos que quieren visitar la tumba de su mentor.

El Vol.12 tiene un título que no requiere traducción, Chaos crescendo, y acá sí, Sfar y Trondheim co-escriben el guion, que dibuja Mathieu Burnlat. Se pudrió todo: desapareció el plano detallado de la Mazmorra, el que tiene todos los accesos, los pasadizos secretos, la ubicación exacta de los tesoros y mucha más información confidencial. Y para colmo de horrores, el responsable no es otro que Herbert.

Doble dosis de diversión garantizada para todas las edades… pero hay que aprender francés, porque me parece que esta serie no está saliendo en otros idiomas.