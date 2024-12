Spiegelman y Sacco, juntos

Joe Sacco y Art Spiegelman revelaron que se encuentran trabajando en una obra conjunta, una historieta de corte reaiista, centrada en el desastre humanitario de la franja de Gaza. El propio Spiegelman confirmó los rumores durante una conferencia de prensa en New York, donde se presentaba el documental “Art Spiegelman: Disaster Is My Muse”.

El autor dejó en claro que, al tratarse de un comic acerca del conflicto entre Israel y Palestina, va a ser difícil que é y Sacco consigan que un editor lo quiera publicar en Estados Unidos.

Joe Sacco ya está curtido en esto de las historietas de corte periodístico, en las que refleja de manera cruda y rigurosamente documentada la realidad de lugares de nuestro planeta en los que la guerra y los crímenes de lesa humanidad son cosa de todos los días. Art Spiegelman, por su parte, nos brindó una mirada desgarradora al holocausto nazi en Maus, y combinó ficción, realidad e historia en “In the Shadow of No Towers», su historieta basada en los atentados del 11 de Septiembre de 2001. Veremos hasta dónde llegan a la hora de retratar este desastre humanitario que lleva ya varios años.