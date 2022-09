Spurrier y Adlard, de terror

Si Spurrier (guionista de Coda) y Charlie Adlard (dibujante de The Walking Dead) son dos autores que dieron sus primeros pasos como profesionales en su Inglaterra natal, y mojaron el pancito en alguna historieta de Judge Dredd en la fundamental antología 2000 A.D.. Después dieron el salto al mercado de EEUU, donde ya tienen varios éxitos bajo el brazo, pero nunca habían trabajado juntos.

Ahora se reúnen para lanzar una nueva serie en BOOM! Studios, prevista para debutar a fines de Octubre, pensada para seducir a los fans de John Constantine, ahora que el ídolo no tiene revista propia. Damn Them All tiene como protagonista a Ellie “Bloody El” Hawthorne, una malviviente londinense que la va de «ocultista a sueldo». Tras la muerte abrupta de su tío (un famoso detective de lo oculto), Ellie se ve obligada a rastrear a los 72 demonios que se escaparon del Ars Goetia, munida solo de su ingenio y de un martillo supuestamente mágico.

Además de ser medio «clon de Hellblazer», la idea de Damn Them All es mostrar de manera novedosa el mundo sobrenatural, y enfatizar todo el costado oscuro y peligroso de la magia traída al mundo real, porque también habrá muchos elementos típicos del slice-of-life.