Termina My Hero Academia

A Boku no Hero Academia (My Hero Academia) le quedan por delante solo cinco capítulos y los fans no lo pueden creer. Lo cierto es que Shueisha confirmó que, después de 10 años de éxito en las páginas del Shonen Jump, la obra más famosa del mangaka Kouhei Horikoshi, finalizará con el episodio nº 430, que se publica el 5 de Agosto, en la edición combinada (números 36-37) de este año de la famosísima antología.

Estamos a apenas un puñado de páginas de averiguar si Deku va a recuperar su Quirk. En el inicio de la historia era un chico sin Quirk que soñaba con convertirse en héroe y ahora, a pocos capítulos del final, está de nuevo en esa misma posición. Al animé, en cambio, le falta toda la octava temporada, que va a tener entre 20 y 25 episodios, y en la que le van a tener que meter pata para cubrir más de 40 capítulos del manga… a menos que se confirme una novena temporada, cosa que hasta ahora no sucedió.

En Argentina, Ivrea lleva publicados 38 tomos de My Hero Academia.