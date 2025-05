Termina To Your Eternity

Se acerca el final de To Your Eternity, el manga de fantasía que los japoneses conocen como Fumetsu no Anata he y acá podemos disfrutar a través de la edición de Ivrea.

Yoshitoki Oima presentó esta serie en 2016 en la revista Shônen Magazine de la editorial Kôdansha, y ya tiene publicados 24 tomos recopilatorios. Ahora se confirma que el Vol.25 va a ser el último, o sea que la serialización está muy cerca de terminar, probablemente antes de que finalice Mayo.

Yoshitoki Oima se había hecho conocida con la conmovedora y dramática A Silent Voice, mientras que en To Your Eternity nos cuenta la historia de un ser inmortal enviado a la Tierra, que va a recorrer nuestro mundo, se va a rodear de varios compañeros, y nos va a llevar por un viaje hecho de experiencias, encuentros y desencuentros, en un mundo implacable.