Terminó Crazy D

El 19 de Mayo, cuando apareció el sexto número del año de la revista Ultra Jump (de la editorial Shueisha), muchos lectores se quedaron con la duda: ese episodio de Jojo’s Bizarre Adventure: Crazy D ¿era el final, o la historia continúa?

Bueno, las dos cosas. Ahora se confirmó que este spin-off de la saga creada por Hirohiko Araki (que se ubica entre las partes 3 y 4 de JoJo) no va a continuar como manga, y que la serialización iniciada en 2021 bajo el título de Crazy D no Akuryô-teki Shitsuren se terminó con la entrega de Mayo. En total van a ser tres tomos recopilatorios, el tercero de los cuales va a estar el 19 de Junio en las librerías de Japón. El manga contaba con guiones de Kohei Kadono y dibujos de Tasuku Karasuma, autor bastante conocido gracias al éxito del manga No Guns Life.

Pero además, el mismo 19 de Junio llegará a las tiendas una versión novelada de la saga, también escrita por Kohei Kadono, y con varios episodios que no fueron incluídos en el manga. O sea que había ideas para continuar con la serialización, pero algo pasó entre los autores que hizo que algunos de los guiones de Kadono se tengan que convertir en prosa para llegar a los lectores. Pero bueno, por lo menos los fans de Hol Horse y Josuke Higashikata van a tener la historia completa, entre los tres tomos del manga y la novela.