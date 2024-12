The Thing contra todos

Marvel anuncia para Marzo una nueva miniserie de cinco episodios protagonizada por Ben Grimm, más conocido como The Thing, el miembro más fuerte (y más popular) de los Fantastic Four. El guionista será el ascendente Tony Fleecs y el dibujante será Leonard Kirk, quien ya tuvo a Ben a su cargo cuando le tocó ser titular en Fantastic Four.

En este arco, Ben se aleja momentáneamente del cuarteto para desarticular una conspiración criminal que tiene misteriosos vínculos con su infancia en la calle Yancy. Un visitante inesperado, también conectado a su pasado, le da pistas que llevan a la mole de ojos azules a buscar a un chico desaparecido. Pero los malvados ponen precio a su cabeza, y de pronto Ben se ve obligado a combatir a un desfile infinito de villanos, desde Bullseye a Juggernaut, pasando por todos los cazadores de recompensas o criminales con superpoderes que puedan acercarse hasta New York.

La cuenta está bien hecha: si el nº1 sale en Marzo, el TPB con la historia completa puede estar listo en Julio, para coincidir con la llegada a los cines del largometraje de los Fantastic Four, ahora sí, a cargo de Marvel Studios. Por eso este es un arco atemporal, pensado para darle una buena dosis de machaca y aventura tanto a los fans de siempre de The Thing como al público que apenas lo conoce o lo va a descubrir gracias a la película.