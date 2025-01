Tintín para todos

Fabrice Sapolsky nació en Francia, pero desde 2015 está afincado en New York. Durante 13 años dirigió la revista Comic Box (la publicación francesa centrada en el comic norteamericano) y en 2019 fundó su propio sello editorial (FairSquare) con el que publica novelas gráficas, tanto material original como traducciones al inglés de obras de autores europeos. También es co-creador de JewCE (Jewish Comics Experience) y trabajó para Marvel, DC, Image, Heavy Metal, Top Shelf, Soleil y Humanoids, entre otras. Es autor de las novelas gráficas Intertwined, One-Hit Wonder, Ladybird, Black Box y No Future y co-creador de Spider-Man Noir.

Ahora que Tintin entró en el dominio público (en Estados Unidos, no en Europa), Sapolsky tiene todo listo para lanzar el 15 de Enero una campaña de crowdfunding en Kickstarter para publicar la que -según él- es su obra definitiva: The Big Lie (la gran mentira), protagonizada por un cierto reportero belga y su perrito blanco. Por supuesto que en ningún lugar del libro puede aparecer la palabra «Tintin»… pero no hace falta.

Dice Sapolsky: «No es una parodia, no va a ofender a los fanáticos más hardcore. Es algo totalmente distinto. Y vengo con varios autores más que se me van a unir para este viaje».

Esperemos que consiga la guita para editarlo y que se traduzca a unos cuantos idiomas. Hace demasiados años que no hay nuevas aventuras de Tintin, y esta puede ser una buena posibilidad.