TMNT, por la vuelta

Hace poco hablamos del nº150 de Teenage Mutant Ninja Turtles, que marcará el fin de esta longeva serie regular publicada por IDW. Ya contamos que la idea es relanzar el título con un nuevo nº1, que capitalice lo mejor posible el furor ninja que se va a vivir a lo largo de este año, por ser el 40º aniversario de la creación de Kevin Eastman y Peter Laird.

Ahora IDW aporta más datos acerca de este relanzamiento. Lo más importante es que el nuevo guionista no será otro que Jason Aaron, el autor del que venimos hablando hace un par de años en la columna Sangre y Trueno. El nº150 va a incluir unas pocas páginas escritas por Aaron, como para presentarlo «en sociedad» en ese número clave para la historia de los personajes.

De ahí nos vamos a un one-shot titulado Teenage Mutant Ninja Turtles: Alpha, que sale en Junio y que funciona como prólogo a lo que será la nueva serie mensual. Esta se lanza en Julio, y tendrá un primer arco en el que cada número estará centrado en un personaje distinto, y con Aaron acompañado por distintos dibujantes, todos de primera línea. El nº1 (protagonizado por Raphael) contará con dibujos de Joëlle Jones, el nº2 (donde el pulenta es Michelangelo) lo dibuja Rafael Albuquerque, el nº3 (centrado en Leonardo) lo dibuja Cliff Chiang, y el nº4 (turno de que saque chapa Donatello) contará con dibujos de Chris Burnham.

Evidentemente, IDW no ratonea a la hora de volver a convertir a esta serie en una compra segura por parte de miles y miles de fanáticos.

