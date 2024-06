Un depredador en Wakanda

Después de la buena repercusión de Predator vs. Wolverine, Marvel le da luz verde al guionista Benjamin Percy para mandar a los guerreros alienígenas a confrontar con otro superhéroe de la casa. Así es como en Agosto se viene Predator vs. Black Panther, una publicación que -por ahora- no se promociona ni como one-shot ni como nº1 de una miniserie.

Los predators sobrevivieron al encuentro con Logan y ahora se expanden por la tierra… una tierra repleta de presas alucinantes y de armas poderosísimas más allá de su imaginación. Esta vez, un joven príncipe Predator que quiere demostrarle su valía a su padre llega a Wakanda a robarse el vibranium… y por supuesto será T´Challa quien tendrá que impedirlo. Black Panther se encontrará así con Yautja, un enemigo cuyos recursos rivalizan con los de su poderosa nación, y para vencerlo tendrá que reforzar y enchular su traje, al punto de convertirlo en una especia de armadura.

Los dibujos están a cargo de Chris Allen.​