Un nuevo Creepshow

En Septiembre, Image lanza una nueva tanda de cinco números de Creepshow, la destacada antología de comics de terror en la que grande autores de la actualidad juegan a contar historias en el estilo de la clásica E.C. Comics, o de la recordada revista Creepy.

Esta nueva miniserie nos va a ofrecer dos historietas por número, y para el debut tenemos una a cargo de Rosie Knight y Oliver Ono (los autores de Godzilla: Monster Island Summer Camp) y una escrita por Jeremy Adams (actual guionista de Green Lantern y Aquaman), con dibujos del maestro Eduardo Risso. Esta es una historia de amor malogrado, que juega con los conceptos de «comerse a los ricos» y «hasta que la muerte nos separe».