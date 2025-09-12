Un spin-off para Jujutsu Kaisen

A casi un año de su conclusión, Jujutsu Kaisen vuelve a ser noticia. El lunes se empezó a publicar en la Shonen Jump un nuevo manga ambientado en ese mismo universo, titulado Jujutsu Kaisen Modulo. El creador de la serie original, Gege Akutami, está a cargo de los guiones, mientras que el dibujante elegido para este spin-off es Yuji Iwasaki.

La trama se sitúa después de la conclusión del manga inicial, 68 años después de la Trampa Mortal. En 2086, los Simurianos, una raza extraterrestre, llega a la Tierra a bordo de una nave espacial. El destino del mundo está en mandos de dos exorcistas: Yuka y Tsurugi Okkotsu.

El manga está pensado para durar tres tomos y serializarse a lo largo de seis meses. Akutami reveló que mientras publicaba Jujutsu Kaisen, le acercaron muchas ofertas para poner en marcha otros spin-offs, pero él las rechazó. Recién una vez concluida la serialización, el mangaka empezó a trabajar ideas nuevas, y así es como en una reunión editorial surgió el proyecto Modulo.