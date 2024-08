Un trío letal

Jimmy Palmiotti, Brian Pulido, Billy Tucci y Amanda Conner unen fuerzas para crear The Deadly Trio, una nueva serie cuyo nº1 se va a lanzar en Noviembre a través de una campaña en Kickstarter.

«Los autores vivimos y respiramos historietas todos los días -dice Palmiotti- y ya aprendimos que si el mundo no nos ofrece las historietas que queremos leer, entonces es nuestro deber crearlas nosotros mismos». Una declaración de principios jugada, que no tiene mucho que ver con lo que ofrece The Deadly Trio, que es básicamente una aventura espacial protagonizada por tres chicas atractivas…

La trama se define como «una desventura en el espacio profundo», en una galaxia dominada por la maligna Kalissa Gore y sus imparables ejércitos. Para hacerle frente a lo imposible se reúnen Dorian (una mecánica interplanetaria), Reann-Reann (una habilidosa piloto de naves de guerra) y Garga, hermana de la propia Kalissa Gore y líder de una secta. Si logran sobrevivir unas a las otras, tal vez tengan una chance de salvar a un universo condenado a la extinción.

El nº1 tiene como atractivo extra que lo dibuja Adriana Melo, la talentosa autora brasileña. Y por supuesto se ofrece con un montón de portadas alternativas.