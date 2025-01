Una Crisis atrás de otra

Deniz Camp, uno de los guionistas en ascenso en el mercado yanki, tiene nueva serie en Image a partir de Marzo. Se trata de una antología con varias historias cortas en cada número, todas dibujadas por Eric Zawadzki, que lleva por título Assorted Crisis Events.

Las distintas historias nos van a presentar a gente común que trata de vivir la vida cotidiana, pero se ven confrontados por viajeros temporales de distintas eras, loops temporales, portales espaciales y versiones alternativas de ellos mismos que vienen de otras dimensiones… mientras sacan a pasear al perro. Hay una historia mayor que engloba a los relatos breves («la más ambiciosa y creativamente gratificante de mi vida», según Camp) que tiene que ver con las causas de este repentino despelote temporal, y qué se puede hacer para repararlo. Hay un personaje central (el Broken Man) pero cada historia es autoconclusiva y no hace falta leer todos los números para entender la trama global.

Muy atractivo para los fans de Fans of Crisis on Infinite Earths, Black Mirror, Doctor Who y demás sagas que juegan a retorcer el tiempo y la realidad para generar aventuras y misterios.