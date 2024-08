Volvió Shaman King

El sábado 24 reapareció en Japón la exitosa Shaman King: The Super Star, tercera etapa de la obra magna de Hiroyuki Takei, que se publica desde 1998.

Sin embargo, en Octubre de 2023, cuando dejó de salir la revista Shônen Magazine Edge (donde el manga aparecía desde 2018), Shaman King: The Super Star se vio forzada a entrar en un hiato, del que salió este sábado, con un nuevo episodio publicado en la plataforma digital Magazine Pocket.

Hiroyuki Takei aprovechó el parate para avanzar con los storyboards de la serie, de modo que se pueda publicar sin interrupciones, con un nuevo episodio cada sábado, hasta el final de la misma. Todavía no está confirmada la fecha en que culminará el arco The Super Star, pero se sabe que dicho fin no significará la despedida definitiva de Shaman King. Hace ya más de un año, Takei contó en una entrevista que habrá un cuarto arco, titulado Shaman King: Yard, centrado en el torneo de Flower of Maize. Pero para todo eso, falta un montón.

En Argentina, Shaman King tiene edición local a cargo de Ivrea.