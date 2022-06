Volvió Shaman King

El viernes 17 nos desayunamos con el regreso de Shaman King: The Super Star a las páginas de la revista Shonen Magazine Edge, de la editorial Kodansha. Se trata de un manga de Hiroyuki Takei que llevaba muchísimo tiempo sin aparecer, y cuyo quinto tomo recopilatorio se había publicado en Japón en Febrero de 2021.

Por ahora, la editorial no anuncia cuándo saldrá el sexto tomo, pero por lo menos tenemos nuevos episodios en la serialización de The Super Star, que es el tercer arco principal de la saga Shaman King, continuación de Shaman King: Flowers. La protagonista es Hana Asakura, hija de Yoh y Anna y la trama se centra en el torneo Flower of Maize, donde combaten los representantes de los diferentes Shaman Kings de la historia.

También se viene una nueva adaptación de Shaman King al animé, que se centrará en las aventuras de Hana, con lo cual estará basado en el manga The Super Star.

En Argentina, Shaman King es editado por Ivrea.