Volvió We Never Learn

​Ayer, en la plataforma digital Shônen Jump+ apareció un nuevo episodio de We Never Learn, el exitoso manga de Taishi Tsutsui qiue conociéramos gracias a la edición de Ivrea. La comedia romántica, finalizada en 2021 tras 21 tomos recopilatorios, es sin dudas la creación más popular de su autor.

En este regreso, titulado «Edición Especial», lo que nos presenta Tsutsui es un crossover entre We Never Learn y su serie actual, Syd Craft no Saishû Suiri (Syd Craft: El Amor es un Misterio), que aparece regularmente en la Weekly Shonen Jump desde Noviembre de 2024 y -por ahora- está inédita fuera de Japón.

Capaz que ahora que quedó claro que está ambientada en el mismo universo de We Never Learn, los editores extranjeros le juegan una fichita…

