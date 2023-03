Vuelve Battle Chasers

Hay gente que no tiene vergüenza ni dignidad.

Probablemente si ya tenés unos cuantos años te acuerdes de Battle Chasers, esa serie de aventuras con ambientación fantástica que Joe Madureira lanzó en 1998, y publicó espaciadamente hasta 2001, cuando apareció el nº9, que terminaba con un cliffhanger aún hoy sin resolver, porque nunca más se publicó un número de Battle Chasers.

Parecía que este muchacho había entendido que la historieta no es lo suyo, porque llevaba muchísimos años alejado del medio… sin embargo ahora vuelve. Image anuncia para Junio el nº10 de Battle Chasers, que retoma la numeración así, como si nada, como si no hubieran pasado 22 años. Y ni siquiera es que vamos a ver la continuación de lo que quedó colgado en el nº9, sino que acá empieza un nuevo arco argumental, titulado «Martial Law». O sea que de nuevo habrá gente que se arriesgará a esperar años o décadas para ver si Madureira completa una nueva aventura de Garrison, Red Monika y demás personajes de este extraño mundo. Lo único que lo hace creíble es que esta vez el caradura no dibuja, sino que relega esa tarea en Ludo Lullabi, un artista muy superior a Madureira, que en una de esas entiende lo que es una entrega periódica.

En fin, cuando no hay ideas nuevas, pasan estas cosas…