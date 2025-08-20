Vuelve el Doctor Strange

En Diciembre se viene una nueva serie regular de Doctor Strange, esta vez sin nombres rutilantes en el equipo creativo. El guionista será Derek Landy y el dibujante Ivan Fiorelli.

Desde que dejó de ser el Hechicero Supremo de la Tierra, Stephen Strange se quedó a vivir aventuras en Asgard, pero ahora Thor renació como un mortal (en la nueva serie escrita por Al Ewing) y la conexión entre Asgard y la Tierra quedó hecha añicos, lo cual le impide a Strange regresar a su mundo. Ahora se embarcará en un viaje por los Nueve Reinos restantes, donde descubrirá las maravillas que estos mundos tienen para ofrecer, y sus ancestrales amenazas que yacen sumergidas en estas míticas dimensiones. Con nuevos poderes y armas, la travesía de Strange empieza en Alfheim donde deberá evitar una guerra entre elfos y ángeles. Y conseguirá una aliada fundamental, que lo acompañará en sus viajes: nada menos que Angela.

Pero antes tenemos un one-shot, llamado Doctor Strange nº450, donde Landy y Fiorelli nos presentan un preludio a la nueva serie, con el debut del nuevo look del Doctor y el primer vistazo a su nueva misión y su nuevo arsenal místico.

Ultimamente las series de Doctor Strange vienen durando muy poco, pero me imagino que a esta la sostendrán por lo menos hasta el estreno de la próxima película, que si no me equivoco está pautada para 2026.