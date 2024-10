Vuelve el sello Vertigo

Allá por Enero de 2020, cuando DC era todo caos y confusión, se anunciaba la desaparición del glorioso sello Vertigo… que ya había perdido buena parte de su gracia cuando alguien decidió integrar a personajes como Hellblazer y Swamp Thing al universo superheroico de la editorial.

Ahora DC anuncia el regreso de Vertigo, como sello bajo el cual se van a publicar comics creator-owned, es decir, de propiedad de los autores. Los comics con personajes de la editorial apuntados al público adulto seguirán apareciendo bajo el sello Black Label.

Y lo realmente importante es esto: que DC vuelva a ser (a través del sello Vertigo) un hogar para los comics propiedad de sus autores, donde puedan retener los derechos, llevársela toda si sus ideas son adaptadas a la tele o al cine, y trabajar con la más absoluta libertad.

Hasta ahora, se sabe que los primeros comics que van a salir con el logo de Vertigo son las reediciones de The Nice House By The Sea, la exitosa serie de misterio y terror creada por James Tynion IV y Álvaro Martínez Bueno, que originalmente se publicó con el sello Black Label.

Atenti, que Jules De Menta entrevistó hace poquito a Álvaro Martínez Bueno, y vamos a tener ese material en exclusiva muy pronto, en el canal de YouTube de Comiqueando.