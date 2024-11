¡Vuelve Heavy Metal!

​En algún momento de 2023, sin hacer mucho espamento, cerró la mítica revista Heavy Metal, luego de 45 años de publicación ininterrumpida.

Ahora aparece uno de sus accionistas, Marshall Lees, a contarnos que consiguió fondos no solo para pagar unas cuantas deudas que la extinta editorial había contraído con sus antiguos colaboradores, sino también para relanzar a Heavy Metal en los primeros meses de 2025. Lees compró la marca, le devolvió plata a los lectores que estaban suscriptos a la revista pero no la recibieron porque esta dejó de salir, y ahora lanza una campaña de Kickstarter, para que quienes quieran tener el nuevo nº1 de Heavy Metal puedan participar y llevarse regalos y cositas extra como portadas exclusivas, remeras, pins, etc..

Todavía no se sabe cuándo va a salir la revista, ni qué material va a incluir, pero se habla de un nº1 especial con «casi 200 páginas de contenidos increíbles, que marcan el regreso de la Heavy Metal que todos conocemos y amamos».

Si fuiste fan de esta mítica revista, es hora de hacer tu aporte para que ese nº1 se concrete pronto, y para que le sigan muchos más.